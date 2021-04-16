Зеленский об отношениях с Макроном: теплее, чем погода

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию охарактеризовал отношения с президентом Эммануэлем Макроном как теплее, чем погода. Зеленский благодарен французскому лидеру за такие отношения.

Об этом он заявил на брифинге в Елисейском дворце.

"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины сегодня находится с визитом во Франции на переговорах с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - лидерами нормандского формата. Встреча проходит на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к границам Украины.

По его словам, переговоры с президентом Франции и канцлером Германии на сегодня являются единственным возможным "нормандским форматом". Такое заявление он сделал после того, как Российская Федерация проигнорировала запросы украинской стороны на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.