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Зеленський про стосунки з Макроном: тепліші, ніж погода

Новость на русском → Париж, П'ятниця 16 квітня 2021 17:33
Зеленський про стосунки з Макроном: тепліші, ніж погода Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до Франції охарактеризував відносини з президентом Еммануелем Макроном як тепліші, ніж погода. Зеленський вдячний французькому лідеру за такі відносини.

Про це він заявив на брифінгу в Єлисейському палаці.

"Я сьогодні із задоволенням приїхав з робочим візитом до Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України сьогодні перебуває з візитом у Франції на переговорах з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель - лідерами нормандського формату. Зустріч проходить на тлі загострення на Донбасі і стягування російських військ до кордонів України.

За його словами, переговори з президентом Франції і канцлером Німеччини на сьогодні є єдиним можливим "нормандським форматом". Таку заяву він зробив після того, як Російська Федерація проігнорувала запити української сторони на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

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