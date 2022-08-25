Зеленский: отношения между Киевом и Римом помогли нам выстоять в борьбе за независимость

Взаимоотношения между Киевом и Римом помогли Украине выстоять в борьбе за независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.