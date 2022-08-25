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Зеленський: відносини між Києвом і Римом допомогли нам вистояти в боротьбі за незалежність

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 16:40
Зеленський: відносини між Києвом і Римом допомогли нам вистояти в боротьбі за незалежність Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Взаємини між Києвом і Римом допомогли Україні вистояти в боротьбі за незалежність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час зустрічі з Міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"В останні місяці між нашими державами вишикувалися такого рівня відносини, які допомогли Україні вистояти в цій боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну: наше суспільство, вимушено переміщених людей, фінансово підтримували нашу стабільність в економіці. Найголовніше - Італія підтримувала нашу армію", - підкреслив Зеленський.

Він також подякував Міністру закордонних справ Луїджі Ді Майо за візит, а також все італійське суспільство за підтримку незалежності і суверенітету України.

Нагадаємо, у четвер, 25 серпня, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо прибув з візитом в Україну. Він вже встиг побувати в Ірпені.

Раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою власну партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.

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