Зеленський: відносини між Києвом і Римом допомогли нам вистояти в боротьбі за незалежність

Взаємини між Києвом і Римом допомогли Україні вистояти в боротьбі за незалежність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час зустрічі з Міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.