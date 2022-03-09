Зеленский наградил Шевченковской премией одиннадцать украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Шевченковской премией украинских писателей, режиссеров и художников. Награду получили одиннадцать человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Установить на 2022 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 397 тысяч гривен каждая", - пишет пресс-служба

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году была присуждена:

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