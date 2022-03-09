Зеленский наградил Шевченковской премией одиннадцать украинцев
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Шевченковской премией украинских писателей, режиссеров и художников. Награду получили одиннадцать человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году была присуждена:
- режиссеру Горнастай Екатерине Павловне за киноленту "Стоп-Земля";
- литературоведу Грабовичу Джорджу Григорию за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину - переосмысливая украинский модернизм";
- писательнице Дуде Тамаре Анатольевне за роман "Доця";
- художнику Кадану Никите Викторовичу за персональную выставку "камень бьет камень";
- писателю Рябчуку Николаю Юрьевичу за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";
- художнику Сильваши Тиберию Иосифовичу за инсталляцию "Крылья";
- Труновій Тамаре Викторовне, режиссеру-постановщицы, Ворожбит Наталье Анатольевне, автору пьесы, Ларионову Юрию Александровичу, художнику-сценографу, Ісаєнку Андрею Николаевичу и Ходос Валерии Игоревне, актерам – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
"Установить на 2022 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 397 тысяч гривен каждая", - пишет пресс-служба
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