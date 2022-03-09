Зеленський відзначив Шевченківською премією одинадцять українців

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна", - пише пресслужба

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року було присуджено:

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