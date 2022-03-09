Зеленський відзначив Шевченківською премією одинадцять українців
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський відзначив Шевченківською премією українських письменників, режисерів й художників. Нагороду отримали одинадцять осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року було присуджено:
- режисеру Горнастай Катерині Павлівні за кінострічку "Стоп-Земля";
- літературознавцю Грабовичу Джорджу Григорію за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм";
- письменниці Дуді Тамарі Анатоліївні за роман "Доця";
- художнику Кадану Микиті Вікторовичу за персональну виставку "Камінь б’є камінь";
- письменнику Рябчуку Миколі Юрійовичу за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";
- художнику Сільваші Тіберію Йосиповичу за інсталяцію "Крила";
- Труновій Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, Ворожбит Наталі Анатоліївні, авторці п’єси, Ларіонову Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, Ісаєнку Андрію Миколайовичу та Ходос Валерії Ігорівні, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
"Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна", - пише пресслужба
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