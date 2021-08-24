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Зеленский отметил почетным наименованием подразделения украинской армии: список

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Киев, Вторник 24 августа 2021 15:08
Зеленский отметил почетным наименованием подразделения украинской армии: список Фото: Зеленский наградил почетным наименованием подразделения армии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости, подписал указы о присвоении почетного наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.

Согласно подписанным указам, почетным наименованием были отмечены:

  • 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины;
  • 11 бригада Национальной гвардии Украины;
  • 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 54 отдельный разведывательный батальон сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 25 отдельная воздушно-десантная Днепропетровская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
  • 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта;
  • 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
  • 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам).
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