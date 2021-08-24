Зеленський відзначив почесним найменуванням підрозділи української армії: список
Фото: Зеленський нагородив почесним найменуванням підрозділи армії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський, з нагоди Дня Незалежності, підписав укази щодо присвоєння почесного найменування підрозділам армії. Загалом було відзначено 14 полків та бригад.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.
Відповідно до підписаних указів, почесним найменуванням були відзначені:
- 25 бригада охорони громадського порядку Національної гвардії України;
- 11 бригада Національної гвардії України;
- 31 окремий полк зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України;
- 54 окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 302 зенітний ракетний полк Повітряних Сил Збройних Сил України;
- 164 радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України;
- 223 зенітний ракетний Теребовлянський полк Повітряних Сил Збройних Сил України;
- 138 зенітна ракетна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України;
- 25 окрема повітрянодесантна Дніпропетровська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
- 1 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту;
- 101 окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних Сил України;
- 38 зенітний ракетний полк Сухопутних військ Збройних Сил України
- 91 окремий полк оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам).