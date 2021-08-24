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Зеленський відзначив почесним найменуванням підрозділи української армії: список

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 15:08
Зеленський відзначив почесним найменуванням підрозділи української армії: список Фото: Зеленський нагородив почесним найменуванням підрозділи армії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський, з нагоди Дня Незалежності, підписав укази щодо присвоєння почесного найменування підрозділам армії. Загалом було відзначено 14 полків та бригад.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

Відповідно до підписаних указів, почесним найменуванням були відзначені:

  • 25 бригада охорони громадського порядку Національної гвардії України;
  • 11 бригада Національної гвардії України;
  • 31 окремий полк зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • 54 окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • 302 зенітний ракетний полк Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • 164 радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • 223 зенітний ракетний Теребовлянський полк Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • 138 зенітна ракетна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • 25 окрема повітрянодесантна Дніпропетровська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
  • 1 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту;
  • 101 окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних Сил України;
  • 38 зенітний ракетний полк Сухопутних військ Збройних Сил України
  • 91 окремий полк оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • 138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам).
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