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Зеленский отметил орденами иностранцев за вклад в чествование памяти жертв Голодомора

Новости » Политика     24.11.2019 - 00:17
Зеленский отметил орденами иностранцев за вклад в чествование памяти жертв Голодомора
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский присвоил три ордена княгини Ольги III степени

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами троих иностранок за весомый вклад в чествование памяти жертв Голодомора. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, обнародованном на сайте Офиса президента.

За весомый вклад в чествование памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе, президент постановил наградить орденом княгини Ольги III степени:

  • Диану Варнайте - советницу Канцелярии правительства Литовской Республики;
  • Агнешку Холланд - режиссера, главу Европейской академии кино, Республика Польша;
  • Энни Элизабет Епплбом - историка, журналистку газеты Washington Post, Республика Польша.

Также Зеленский наградил знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы Леонида Трегуба - главу Ассоциации прибалтийских украинцев г.Клайпеда, Литовская Республика.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани.

Как сообщало РБК-Украина, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор ранее также выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят о геноциде, осуществленном советской властью. Они никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.

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