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Зеленський відзначив орденами іноземців за внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору

Новини » Політика     24.11.2019 - 00:17
Зеленський відзначив орденами іноземців за внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський присвоїв три ордени княгині Ольги III ступеня

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох іноземок за вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

За вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор, президент постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

  • Діану Варнайте - радника Канцелярії уряду Литовської Республіки;
  • Агнєшку Холланд - режисера, главу Європейської академії кіно, Республіка Польща;
  • Енні Елізабет Епплбом - історика, журналістку газети Washington Post, Республіка Польща

Також Зеленський нагородив відзнакою президента України - Хрестом Івана Мазепи Леоніда Трегуба - голову Асоціації прибалтійських українців р. Клайпеда, Литовська Республіка.

Нагадаємо, в суботу, 23 листопада, в Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні і на Кубані.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор раніше також висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятає про геноцид, здійснений радянською владою. Вони ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.

Трюдо заявив, що занадто довго існування Голодомору приховувалося Голодомор глибоко травмував Україну і всю Європу, - посольство Франції
Новини України Володимир ЗеленськийГолодомор
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