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Зеленский отменил указ о проблесковых маячках

Новости » Политика    20.06.2019 - 15:09
Зеленский отменил указ о проблесковых маячках
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент считает этот указ устаревшим

Президент Владимир Зеленский отменил указ №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах". Об этом говорится на сайте президента.

В указе Зеленского говорится, "признать утратившими силу: указ президента Украины от 30 марта 2005 года №567". Кроме того, этим же указом признаны утратившими силу п.6 ст.1 указа президента от 11 апреля 2008 года №333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента Украины" и п.6 ст.1 указа от 16 декабря 2014 года №934 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины", вносившие изменения в указ №567.

Напомним, что сегодня Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". Комиссию по реорганизации АП в ОП возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента - руководитель главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.

Ранее Зеленский заявил, что планирует переместить Администрацию президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция предусматривает, что переезд состоится без использования средств государства. Он отметил, что перенос АП будет реализовано за счет европейский грантов.

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