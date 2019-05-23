Зеленский переназначил двух уполномоченных президента

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский переназначил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

Президент Владимир Зеленский переназначил Валерия Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью и Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий. Об этом говорится на сайте президента.

Отметим, что сначала вышел указ об увольнении Сушкевича и Свириденко с должностей уполномоченных по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий. Потом появился указ Зеленского о назначении их на эти же должности.

Напомним, ранее президент Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского исчез с сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

На следующий день президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.

Добавим, 21 мая Владимир Зеленский назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.