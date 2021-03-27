Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ. Его назначал еще Янукович

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента 27 марта.
Также президент отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ - Александра Касминина.
В указе Зеленский пояснил, что такое решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, в декабре 2020 президент отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. 26 февраля Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на месяц.
Ранее Зеленский сообщал о необходимости реформы Конституционного суда. По его словам, доверие к суду нужно восстанавливать с "нуля".
Также РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении Тупицкого по факту совершения самоуправства.
Отметим, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о пересмотре всех действующих указов, подписанных Януковичем из-за риска угроз нацбезопасности.