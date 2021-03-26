Глава НАПК составил протокол по Тупицкому. Он отменил заседание КСУ в своих интересах
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил административный протокол в отношении отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он отменил заседание КСУ в своих интересах.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов", - указано в сообщении.
Отмечается, что Тупицкий отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать обращение Государственного бюро расследований о совершении им проступка.
"Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение", - сообщил Новиков.
Напомним, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что отстранение Тупицкого необходимо продлить. Срок отстранения истекает 28 марта.
Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уже отстранял главу КСУ сроком на два месяца. Тупицкому объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
Подозрение связано с расследованием незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.