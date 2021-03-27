RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ. Його призначав ще Янукович

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

Відповідний указ Зеленського опубліковано на сайті Офісу президента 27 березня.

Також президент скасував указ від 17 вересня 2013 року про призначення ще одного судді КСУ - Олександра Касмініна.

В указі Зеленський пояснив, що таке рішення прийнято з-за того, що "окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності та національної безпеки України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, в грудні 2020 президент усунув Тупицького від посади голови КСУ. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють у введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань. 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на місяць.

Раніше Зеленський повідомляв про необхідність реформи Конституційного суду. За його словами, довіра до суду потрібно відновлювати з "нуля".

Також РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу стосовно Тупицького за фактом вчинення свавілля.

Відзначимо, 19 березня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про перегляд всіх діючих указів, підписаних Януковичем через ризик загроз нацбезпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украинынаказ
Читайте також
Глава НАЗК склав протокол щодо Тупицького. Він скасував засідання КСУ у своїх інтересах
Рейтинг Зеленського в березні виріс до 25%
Прогноз погоди