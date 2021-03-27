Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ. Його призначав ще Янукович

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

В указі Зеленський пояснив, що таке рішення прийнято з-за того, що "окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності та національної безпеки України".

Також президент скасував указ від 17 вересня 2013 року про призначення ще одного судді КСУ - Олександра Касмініна.

Нагадаємо, в грудні 2020 президент усунув Тупицького від посади голови КСУ. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють у введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань. 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на місяць.

Раніше Зеленський повідомляв про необхідність реформи Конституційного суду. За його словами, довіра до суду потрібно відновлювати з "нуля".

Також РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу стосовно Тупицького за фактом вчинення свавілля.

Відзначимо, 19 березня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про перегляд всіх діючих указів, підписаних Януковичем через ризик загроз нацбезпеці.