Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью

Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Своим указом №653 глава государства отменил ряд указов от 1994 и 1996 годов. Так, утратили силу предыдущие указы:
Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября, в день его опубликования.
Напомним, через шесть месяцев с начала войны Владимир Зеленский отменил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
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