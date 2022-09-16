Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Своїм указом №653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази:
Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.
Нагадаємо, через шість місяців з початку війни Володимир Зеленський скасував українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
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