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Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом №653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази:

  • №112 про розвиток економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Росії (від 25 березня 1994 року);
  • №271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами Білорусі та Молдови (від 3 червня 1994 року);
  • №287 про залучення до економічної співпраці Запорізької області (від 9 червня 1994 року);
  • №495 про економічну співпрацю Автономної Республіки Крим з суміжними територіями Росії.

Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.

Нагадаємо, через шість місяців з початку війни Володимир Зеленський скасував українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

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