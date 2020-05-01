Зеленский об открытии метро и парков: как быстро это произойдет зависит от вас

Сроки открытия метрополитенов и парков в городах Украины зависит от того, как украинцы будут соблюдать карантинные ограничения. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава государства отметил, что правительство разработало четкий план ослабления карантинных ограничений, которое должно начаться с 11 мая.

"Ослабление карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий, поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, рестораны и метро заработают. Но, как быстро это произойдет, зависит только от вас", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский пригрозил юридическими последствиями органам местной власти в случае досрочного смягчения карантинных мер на местах. Глава государства выразил недовольство из-за самовольного смягчения карантина некоторыми городами страны.

Также РБК-Украина писало, что в Офисе президента рассказали, когда будет возобновлена работа метро в Украине. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре будут открыты последними из всех видов транспорта.