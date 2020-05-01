Зеленський про відкриття метро та парків: як швидко це станеться залежить від вас

Терміни відкриття метрополітенів та парків в містах України залежить від того, як українці будуть дотримуватися карантинних обмежень. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави зазначив, що уряд розробив чіткий план послаблення карантинних обмежень, яке має початися з 11 травня.

"Пом'якшення карантину заплановано з 11 травня. У нас є чіткий, поетапний план, за яким все поступово буде відкриватися. І обов'язково настане етап, коли бажані парки, кафе, ресторани і метро запрацюють. Але, як швидко це станеться, залежить тільки від вас", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пригрозив юридичними наслідками органам місцевої влади у разі дострокового пом'якшення карантинних заходів на місцях. Глава держави висловив невдоволення через самовільне пом'якшення карантину деякими містами країни.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента розповіли, коли буде відновлено роботу метро в Україні. За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі будуть відкриті останніми з усіх видів транспорту.