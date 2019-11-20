В Станице Луганской открыли мост

В Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Официальная церемония открытия произошла 20 ноября при участии президента Украины Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Как отметил Зеленский, полностью мост заработает 22 ноября.

"Два дня и полностью будет все открыто. Так мне сказал председатель областной государственной администрации. Все готово. Мы думали о людях и очень быстро построили пешеходную часть. Чтобы открыть весь мост, нужно разбирать эту (временную - ред.) пешеходную конструкцию. То есть два-три дня", - сказал Зеленский.

Временный обходной мост при этом разрушать не планируют.

Напомним, в начале ноября с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской в Луганской области. Сообщалось, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Также РБК-Украина сообщало, что на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" откроют дополнительную полосу пропуска. Дополнительная полоса будет организована в связи с постоянным увеличением количества граждан.