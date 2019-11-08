На КПВВ "Станица Луганская" откроют еще одну полосу пропуска

Фото: Станица Луганская (stnrda)

Дополнительная полоса будет организована в связи с постоянным увеличением количества граждан

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" откроют дополнительную полосу пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской райгосадминистрации.

Сообщается, что дополнительная полоса будет организована в связи с постоянным увеличением количества граждан.

"Второй день на КПВВ Станица Луганская продолжаются работы по улучшению условий пересечения гражданами КПВВ. В связи с постоянным увеличением количества граждан, будет организована дополнительная полоса для прохода и контроля. И улучшенные условия труда сотрудников КПВВ", - говорится в сообщении.

Напомним, летом Украина предлагала открыть КПВВ "Золотое" на время ремонта моста в Станице Луганской. По состоянию на начало ноября представители отдельных районов Луганской области только приступили к подготовке к открытию нового дорожного коридора.

РБК-Украина сообщало, что КПВВ "Золотое" в Луганской области готов к открытию с украинской стороны. Для открытия не хватает готовности представителей ОРЛО