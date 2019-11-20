В Станиці Луганській відкрили міст

У Станиці Луганській відкрили відновлений пішохідний міст. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента України Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Як зазначив Зеленський, повністю міст запрацює 22 листопада.

"Два дні і повністю буде все відкрито. Так мені сказав голова обласної державної адміністрації. Все готово. Ми думали про людей і дуже швидко побудували пішохідну частину. Щоб відкрити весь міст, потрібно розбирати цю тимчасову - ред.) пішохідну конструкцію. Тобто два-три дні", - сказав Зеленський.

Тимчасовий обхідний міст при цьому руйнувати не планують.

Нагадаємо, на початку листопада з української сторони завершилися підготовчі роботи по відновленню зруйнованого мосту в Станиці Луганської в Луганській області. Повідомлялося, що обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Також РБК-Україна повідомляло, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" відкриють додаткову смугу пропуску. Додаткова смуга буде організована у зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян.