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В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению моста

Новости » Общество     06.11.2019 - 21:01
В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению моста
Фото: восстановление моста в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

На месте продолжают работать представители "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС

С украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, на месте продолжают работать представители "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС.

"Продолжают работать представители ООО "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС. Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварки. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезания железных остатков разрушенного моста", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Фото: восстановление моста в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в Станице Луганской 2 ноября начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец. Также на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.

28 октября украинская сторона сообщила, что подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста в Станице Луганской подходят к завершению. Представители "Укртрансмосту" продолжают работы по ремонту балки на опоре 7, заливке бетоном опалубки девятой опоры моста, продолжают подготовительные работы для усиления диафрагмы моста.

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