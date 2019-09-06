Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия. Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию №22/053416-еп.

По словам Зеленского легализация оружия в Украине является преждевременной, несмотря на большое количество оружия, которое находится в незаконном обороте из-за длительной военной агрессии Российской Федерации.

"Легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана. Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы", - говорится в ответе Зеленского.

При этом президент отметил, что предотвратить незаконный оборот оружия в Украине поможет комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере. В частности, анализ опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве.

Ранее Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что выступает против легализации оружия. По мнению президента легализация оружия в стране, где идет война, это неправильно.

Также сообщалось, что из-за военного конфликта на Донбассе в мирных городах Украины на руках у населения появились миллионы единиц незарегистрированного оружия.