Взялись за оружие: разрешат ли украинцам владеть пистолетами для самозащиты

Лишь немногие граждане в Украине могут легально приобрести короткоствольное оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отголоски боевых действий на Донбассе доносятся в мирные города. Это проявляется, в том числе, и в виде миллионов единиц незарегистрированного оружия на руках у населения. Пистолеты и гранаты теперь все чаще применяют в бытовых конфликтах. Именно этот аргумент используют противники допуска граждан к владению короткоствольным оружием. Сторонники этой идеи напротив утверждают, что разрешение пистолетов и револьверов снизит уровень преступности, практически уничтожит "черный рынок" и решит проблему с нелегальным оружием. В очередной раз об этом заговорили после волны нападений на общественных активистов по всей Украине. Почему украинцы до сих пор не имеют доступа к легальному огнестрельному оружию для самозащиты – в материале РБК-Украина.

Здравствуй, оружие

В Украине нет закона о гражданском оружии. Большинство "стволов" подлежат лицензированию, порядок которого определен Министерством внутренних дел (МВД). Из него следует, что украинцы могут владеть охотничьим, газовым и травматическим оружием при наличии разрешения и при условии достижения определенного возраста.

Глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин утверждает, что в этом вопросе действует масштабная коррупционная схема. С одной стороны, МВД владеет монополией на выдачу оружия населению. Кроме того, министр Арсен Аваков за первых два года войны подарил 400 наградных боевых "стволов". С другой – прибыль с перепродажи нелегального оружия составляет 500-600%, говорит Учайкин.

"Чтобы вы сегодня купили травматический пистолет при существующем лицензировании, вам нужно будет заплатить взятку 300-400 долларов, раз в три года придется платить еще 200-250 за продление разрешения, и сам “травмат” из топовых моделей вам обойдется в 600 долларов. То есть, только на первом этапе “травмат” обойдется вам в 1000 долларов", – объясняет Георгий Учайкин.

Вместе с тем, по его словам, на "черном рынке" боевой пистолет Макарова с двумя-тремя магазинами можно приобрести за 500 долларов. Учайкин говорит, что автоматы среди населения менее популярны, это больше – оружие криминалитета.

"Люди хотят пистолеты, хотят короткоствольное огнестрельное оружие для самозащиты, чтобы носить его с собой. Не держать дома ружье, а носить с собой, потому что уличная преступность заоблачная. Доверия к полиции никакого нет, все рассчитывают исключительно на себя и руководствуются простым понятным правилом: лучше плохо сидеть в тюрьме, чем хорошо лежать в морге", – разъяснил эксперт.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что в вопросе владения и ношения огнестрельного оружия министерство традиционно занимает консервативную позицию. "Мы считаем нынешний уровень доступа граждан к огнестрельному оружию оптимальным. Если будут принятые иные нормы – будем их выполнять. Уровень насыщения нелегальным оружием страны достаточно высок, полиция постоянно изымает его из оборота", – добавляет он.

Глава Национальной полиции Сергей Князев на итоговой пресс-конференции 20 декабря рассказал, что в течении года из незаконного оборота полицейские изъяли более 1,8 тысяч единиц огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники полиции конфисковали почти 200 тысяч патронов и около двух тысяч гранат, мин и самодельных взрывных устройств.

В последние годы в новостях нередко упоминаются случаи применения нелегального оружия на улицах городов, отдаленных от зоны боевых действий. К примеру, в сентябре неизвестный выстрелил из гранатомета в жилой дом на Дарнице в Киеве. Весной два похожих случая произошли в самом центре столицы: пострадало здание "Киевгорстроя" на Арсенальной и элитный ресторан "Лео" возле Андреевского спуска. И это только одни из многих случаев.

Георгий Учайкин считает, что побороть нелегальный оборот оружия можно, дав людям возможность владеть короткостволом для самозащиты. Он уверен, что соотношение легального и нелегального оружия тогда составит 85% и 15%, тогда как сейчас все наоборот.

"Что разрешено – можно легализовать и поставить на учет, а некоторые вещи такие как взрывчатка, гранатометы, пулеметы нужно просто выкупать у населения. Человек, к примеру, по непонятным причинам купил себе гранату, она может взорваться один раз, он же нигде ее не использовал. И силовое ведомство у него ее выкупит и возьмет на баланс. Те же гранатометы найдут применение в армии на Востоке", – считает глава "Украинской ассоциации владельцев оружия".

Чтобы легализация и учет, о которых говорит Учайкин, стали возможными, необходимо принять закон о гражданском оружии. Его проект уже четыре года находится в Верховной раде, но дальше профильного комитета так и не продвинулся. Один из его авторов "свободовец" Андрей Ильенко говорит, что Украина - единственная европейская страна, в которой нет закона, который полноценно регулирует отношения в вопросе гражданского оружия.

"Людям рисуют катастрофическую картину, когда оружие раздают всем подряд. Очевидно, что нет. Система отбора тех, кто должен получить это оружие, очень жесткая. Во-вторых, всем паникерам, которые считают, что украинцы настолько глупы, что сами себя перестреляют, хочу напомнить, что в Украине абсолютно легально можно купить автомат Калашникова. Он немного переделан под одиночные выстрелы", – добавляет нардеп.

Ильенко уверен, что нелегальное оружие - это источник правонарушений. Якобы 99% вооруженных преступлений в стране совершаются именно с использованием незарегистрированных "стволов". "Легальное оружие - это исключительно самозащита. Какой идиот возьмет легальное оружие, чтобы совершить преступление? Все сразу же выяснится", – говорит "свободовец".

В качестве примера он приводит соседнюю Молдову, которая приняла соответствующее законодательство еще в 90-ых годах. Мол, там значительно уменьшилась статистика насильственных преступлений. В то же время Великобритания столкнулась с обратным эффектом, когда попыталась ограничить доступ населения к оружию.

Артем Шевченко утверждает, что МВД не будет препятствовать доступу украинцев к огнестрельному короткостволу, если так решит парламент. "Не знаю, почему законодатели не довели до зала тот или иной законопроект. Это – компетенция сугубо Верховной рады и народных депутатов. МВД будет исполнять все законодательные нормы, которые вступят в действие", – уточнил он.

Георгий Учайкин считает такую позицию МВД "переводом стрелок". "Посмотрите каким образом они представлены в профильном комитете. Преимущественное большинство его членов четко аффилировано с МВД: или бывшие сотрудники, или те, кто находятся в системе координат Министра внутренних дел. Профильный комитет саботирует рассмотрение законопроекта. Их депутаты делают невозможным этот процесс", – сетует эксперт.

На линии огня

Народный депутат из межфракционного объединения "Еврооптимисты" Сергей Лещенко уверен, что "вместо раздачи оружия населению" парламент должен вернуть государству монополию на насилие, оставив его прерогативой силовых органов. Лещенко считает, что разрешение гражданам владеть оружием приведет к еще большему разгулу насилия.

"Нет ни одной страны в мире, где бы это имело успешную реализацию. Я не считаю, что в Молдове это привело к каким-то серьезным последствиям. У нас общество находится в состоянии посттравматического синдрома и использование оружия этим обществом приведет к дальнейшему насилию. В той же Америке, где оружие находится в свободном обороте, многие годы идет кампания за ограничение его использования, потому что оно часто используется против невинных людей", – объясняет нардеп.

Его коллега Игорь Луценко из "Батькивщины" называет подобную логику проявлением "рабской психологии". "Пришел феодал и сказал: вы все мои рабы, я у вас главный по силовому блоку, вы все мне подчиняетесь и я решаю, в каких случаях вы можете стрелять друг в друга. Идеология такова, что люди являются собственностью государства", – уточняет он.

По мнению Луценко, МВД контролирует все потоки оружия, потому никого не пускает в это поле, чтобы сохранять свой статус-кво. Мол, силовиков вполне устраивает ситуация, когда "можно за деньги кого-то награждать оружием и продавать его только через уполномоченных агентов".

"У каждого должно быть право приобрести легальное оружие. Вместо этого сейчас пошел, купил пистолет, и как преступник ты его можешь использовать, а как честный гражданин – нет. В Верховную раду с огнестрелом я бы не ходил. Но учитывая, что мне регулярно угрожают, в моей профессии это нужно. Но опять-таки Аваков кому-то дарит по два пистолета, а мне не положено, хотя у меня тоже работа небезопасная", – отмечает депутат.

Во время событий Революции достоинства Игорь Луценко был общественным активистом. В ночь с 20 на 21 января 2014 года он вместе с Юрием Вербицким был похищен "титушками" из Александровской больницы. Их пытали и допрашивали, а потом оставили в лесу на морозе. Луценко удалось выбраться, его товарищ погиб.

За последний год в Украине произошло свыше полсотни нападений на общественных активистов. Луценко считает, что разрешение на оружие для самозащиты может повлиять на ситуацию.

"Нападения, возможно, все равно бы были, но такого тотального ощущения собственной беспомощности, которое сейчас есть у многих активистов, такого бы точно не было. Это был бы другой уровень. Цена попытки убийства была бы намного выше. Когда человек начнет стрелять в ответ – это совсем другая цена, чем если он даже с ножом будет за тобой гоняться", – уверяет он.

На одесского активиста Сергея Стерненко в этом году нападали трижды. 1 мая ему выстрелили в затылок из травматического пистолета. Тогда нападавшего удалось задержать. Уже в конце мая на него возле дома напали двое мужчин. Стерненко дал отпор ножом, в результате чего один из нападавших погиб от полученных ран.

"Если бы в Украине поменялось законодательство о доступе граждан к огнестрельному короткостволу, преступник бы понимал, что в лучшем случае он сядет, а в худшем – заплатит своим здоровьем или жизнью за намерение совершить преступление. Потому что потенциальная жертва может быть вооружена, свидетели могут быть вооружены и они будут знать, что они могут правомерно применять это оружие, и не только не нарушат закон, но будут его исполнять", – сказал Сергей Стерненко в комментарии РБК-Украина.

Он считает, что после принятия соответствующего законодательства нужно создать сеть центров для обучения граждан обращению с оружием, ввести жесткую разрешительную систему, которая будет работать без коррупции. По его информации, сегодня некоторые люди получают оружие за взятку без обучения, медицинской справки и общения с психологом.

"263 статья Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, ссылается на закон. Но его не существует. В перспективе это значит, что даже если украинский суд осудит человека по этой статье, то он будет 100% оправдан Европейским судом по правам человека", – уверен Стерненко.