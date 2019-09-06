Президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію №22/053416-еп.

За словами Зеленського легалізація зброї в Україні є передчасною, незважаючи на велику кількість зброї, що знаходиться в незаконному обороті через тривалу військову агресію Російської Федерації.

"Легалізація обороту в державі зброї вбачається передчасним, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані в Комісію з питань правової реформи", - йдеться у відповіді Зеленського.

При цьому президент зазначив, що запобігти незаконному обороту зброї в Україні допоможе комплексне і дійсно професійне вивчення ситуації в цій сфері. Зокрема, аналіз досвіду іноземних держав, а також стану воєнно-політичної та оперативної обстановки, громадського порядку та громадської безпеки в державі.

Раніше Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти легалізації зброї. На думку президента легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.

Також повідомлялося, що з-за військового конфлікту на Донбасі в мирних містах України на руках у населення з'явилися мільйони одиниць незареєстрованої зброї.