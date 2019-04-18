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Зеленский выступает против легализации оружия

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 09:09
Зеленский выступает против легализации оружия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уверен, что сегодня не время поднимать такие вопросы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступает против легализации короткоствольного оружия. Об этом Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, по его мнению, на сегодня не время говорить о возможности легализации оружия, так как в стране идет война.

"Я против легализации оружия. Нельзя ответить коротко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия… Я против легализации оружия", - отметил Зеленский.

 

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ситуация на Донбассе привела к тому, что в мирных городах на руках у населения миллионы единиц незарегистрированного оружия. В то же время на сегодня украинцы могут законно владеть только охотничьим, газовым и травматическим оружием при наличии разрешения и при условии достижения определенного возраста.

По состоянию на июль 2018 года граждане Украины официально владели около 1 млн единиц оружия. Тогда же глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин рассказал, что рабочая группа при Конституционной комиссии, которая по поручению президента Петра Порошенко изучает вопрос о праве граждан на защиту с помощью короткоствольного оружия, не проводила заседания с марта 2016 года.

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