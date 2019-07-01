Зеленский отбыл с визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с официальным визитом в столицу Канады Торонто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в Канаде Зеленский пробудет с 1 по 3 июля.

Во время визита Владимир Зеленский проведет ряд встреч - с главой правительства Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами парламента Канады и делегатами деловых кругов. Также у главы государства запланирована встреча с украинской диаспорой в Канаде.

Также в ходе визита президент Украины посетит Международную конференцию по поддержке реформ в Украине.

Как ранее РБК-Украина сообщало, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Канаде проведет встречу с премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которой обсудят пути углубления экономического партнерства, а также создание рабочих мест для среднего класса в двух странах.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщал, что Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

Кроме того, Комитет парламента по иностранным делам проголосовал за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ.