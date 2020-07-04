Нормандская встреча: в России заявили о приближении согласования мер по перемирию на Донбассе

Фото: Дмитрий Козак (sputnik md)

Переговоры длились почти 10 часов

В Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые длились около 10 часов. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал разговор сложным и обстоятельным.

Об этом сообщает ТАСС.

В берлинских переговорах участвовали: с украинской стороны - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, с французской - внешнеполитический советник президента Франции Еммануель Бонн, с российской - Дмитрий Козак и с немецкой - помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ян Хеккер.

По словам Козака, удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий на Донбассе.

В то же время он заявил, что говорить о прорыве на переговорах по Украине вряд ли возможно.

"До проведения саммита "нормандской четверки" нужно реализовать решения встречи в Париже. Договориться по вопросу особого статуса Донбасса в Берлине не удалось из-за позиции Киева", - заявил Козак.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

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Автор: Надежда Собенко