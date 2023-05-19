Зеленський особисто відвідає саміт G7 у Японії, - Bloomberg

Як пише видання, президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Такою інформацією з Bloomberg нібито поділилися люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації.

При цьому зазначається, що речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.

Зазначимо, що офіційно інформацію поки не підтверджували в ОП.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше на Банковій допускали особистий візит президента України Володимира Зеленського на саміті G7. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква допустив, що глава держави може приїхати до Хіросіми на саміт і таке рішення залежить від ситуації на фронті.

Втім, вже пізніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт, який відбудеться 19-21 травня.

Глава японського уряду зазначив, що український президент братиме участь у зустрічі лідерів "Великої сімки" в онлайн-форматі у неділю, 21 травня.

Головні теми G7

Зазначимо, що 19-21 травня лідери країн G7 проведуть саміт у Хіросімі. Серед головних питань порядку денного - війна в Україні, ядерна загроза, відносини з Китаєм. Союзники планують посилити обмеження на торгівлю з РФ і вжити заходів проти обходу санкцій.

Варто додати, що лідери країн "Групи семи" під час зустрічі також обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України.

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