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Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии, - Bloomberg

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Хиросиму в Японию, чтобы присоединиться к лидерам "Большой семерки", которые собираются на саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, президент Украины полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

Такой информацией с Bloomberg якобы поделились люди, пожелавшие остаться анонимными при обсуждении конфиденциальной информации.

При этом отмечается, что представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Отметим, что официально информацию пока не подтверждали в ОП.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее на Банковой допускался личный визит президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква допустил, что глава государства может приехать в Хиросиму на саммит и такое решение зависит от ситуации на фронте.

Впрочем, уже позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Зеленский, по всей вероятности, не поедет в Хиросиму на саммит, который состоится 19-21 мая.

Глава японского правительства отметил, что украинский президент примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" в онлайн-формате в воскресенье, 21 мая.

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Владимир ЗеленскийЯпонияG7