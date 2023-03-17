Зеленський про ордер на арешт Путіна: рішення, з якого почнеться історична відповідальність

Видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна є рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - йдеться у заяві.
Зеленський заявив, що здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника РФ.
"Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах - усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - додав президент.
Він подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду та всім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість. Глава держави розповів, що наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (Гаага, Нідерланди) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. РБК-Україна зібрало все, що відомо на цей час у матеріалі - "Історичне рішення. Гаага видала ордер на арешт Путіна: що чекає на диктатора".
Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що надає ордер Гааги на арешт Путіна.
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