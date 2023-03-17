Зеленский про ордер на арест Путина: решение, с которого начнется историческая ответственность

Выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина есть решение, с которого начнется историческая ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", - говорится в заявлении.
Зеленский заявил, что совершить подобную преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя РФ.
"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам - все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Какое начинается именно с первого должностного лица этого государства", - добавил президент.
Он поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный криминальный суд и всех в мире, кто помогает Украине бороться за справедливость. Глава государства рассказал, что в настоящее время удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, вывезенных силой, украденных из Украины.
Напомним, Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. РБК-Украина собрала все, что известно в настоящее время в материале - "Историческое решение. Гаага выдала ордер на арест Путина: что ждет диктатора".
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что предоставляет ордер Гааги на арест Путина.
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