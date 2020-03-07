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Зеленський заперечив вплив олігархів на новий Кабмін

Новини » Політика     07.03.2020 - 14:49
Зеленський заперечив вплив олігархів на новий Кабмін
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський стверджує, що олігархи не мають жодного впливу

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що олігархи мають вплив на новий Кабінет міністрів, під головуванням Дениса Шмигаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Bloomberg.

За словами Зеленського, українські олігархи не мають жодного впливу на оновлений уряд. Він додав, що робота на олігархів у минулому свідчить про високий рівень професійності.

"Вони (олігархи - ред.) володіють 70-80% активів в Україні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов’язаний з кимось із них. Адже вони наймають найкращих - ми повинні це розуміти", - заявив глав держави.

Зазначимо, новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у минулому працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, якою володіє український олігарх Рінат Ахметов.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив причини кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. Він пояснив, що повинен був відреагувати на ефективність роботи уряду Олексія Гончарука. При цьому глава держави пообіцяв, що Україна не змінить свій курс.

Як відомо, під час позачергового засідання у середу, 4 березня, парламент відправив у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука. Того ж дня Верховна рада призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України.

Крім того, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

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