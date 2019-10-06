Зеленский опроверг, что Трамп выдвигал условия для встречи

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп не требовал расследования по делу Байдена в обмен на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что администрация Белого дома выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил в інтев'ю японскому агентству Kyodo.

Так, украинский президент заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, в частности от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что бывший спецпредставитель США в Украина Курт Волкер в переписке с помощником президента Украины Андреем Ермаком обещал, что Белый дом предоставит Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон в обмен на начало расследования против Байдена.

Также РБК-Украина писало, что американский президент Дональд Трамп согласился на июльский телефонный разговор с Владимиром Зеленским по просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Трамп заявил, что лично не хотел звонить украинскому президенту.