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Зеленский опроверг, что Трамп выдвигал условия для встречи

Новости » Политика    06.10.2019 - 12:30
Зеленский опроверг, что Трамп выдвигал условия для встречи
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп не требовал расследования по делу Байдена в обмен на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что администрация Белого дома выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил в інтев'ю японскому агентству Kyodo.

Так, украинский президент заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, в частности от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что бывший спецпредставитель США в Украина Курт Волкер в переписке с помощником президента Украины Андреем Ермаком обещал, что Белый дом предоставит Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон в обмен на начало расследования против Байдена.

Также РБК-Украина писало, что американский президент Дональд Трамп согласился на июльский телефонный разговор с Владимиром Зеленским по просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Трамп заявил, что лично не хотел звонить украинскому президенту.

Джулиани заявил, что не видел заявление для Зеленского по делу Burisma Трамп позвонил Зеленскому по просьбе министра Перри
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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