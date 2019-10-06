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Трамп позвонил Зеленскому по просьбе министра Перри

Новости » Общество    06.10.2019 - 03:30
Трамп позвонил Зеленскому по просьбе министра Перри
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Американский президент заявил, что не хотел говорить с украинским лидером

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Об этом Трамп заявил республиканцам в Палате представителей Конгресса США, пишет Axios.

Отмечается, что такую информацию сообщают источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", - сказал Трамп.

Издание отмечает, что американский лидер, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского. Тогда вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

РБК-Украина писало, что Трамп был скептически настроен ко встрече с Зеленским. Он считал Украину коррумпированной страной и игнорировал сообщения официальных лиц, что с Зеленским следует встретиться.

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