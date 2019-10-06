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Зеленський заперечив, що Трамп висував умови для зустрічі

Новини » Політика    06.10.2019 - 12:30
Зеленський заперечив, що Трамп висував умови для зустрічі
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп не вимагав розслідування по справі Байдена в обмін на зустріч

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що адміністрація Білого дому висувала умови для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Про це глава держави заявив в інтев'ю японському агентству Kyodo.

Так, український президент заявив, що не отримував жодних умов для зустрічі з Трампом, зокрема від нього не вимагали розпочати розслідування по справі, в якій фігурує колишній віце-президент США Джо Байден.

"На мене не чинили тиску, і ніяких попередніх умов висунуто не було ", - повідомив Зеленський.

Крім того, він наголосив, що в рамках діючої конституції України у президента немає повноважень ініціювати будь-які розслідування.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що колишній спецпредставник США в Україна Курт Волкер в листуванні з помічником президента України Андрієм Єрмаком обіцяв, що Білий дім надасть Зеленському офіційне запрошення до Вашингтону в обмін на початок розслідування проти Байдена.

Також РБК-Україна писало, що американський президент Дональд Трамп погодився на липневу телефонну розмову з Володимиром Зеленським на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі. Трамп заявив, що особисто не хотів телефонувати українському президенту.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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