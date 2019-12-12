Зеленский опроверг интервью российскому каналу

Президент Владимир Зеленский заявил, что интервью российскому каналу не давал. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам президента, он просто ответил на вопрос в коридоре.

"Я не давал интервью телеканалу "Россия". Женщина спросила что-то в коридоре - я ответил", - отметил он.

Ранее росСМИ писали, что Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России.

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

Отметим, сегодня Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину.

РБК-Украина писало, что 9 декабря в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.