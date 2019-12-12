Зеленский дал интервью российскому телеканалу

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Интервью покажут в воскресенье

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Интервью обещают показать в воскресенье вечером на телеканале "Россия".

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

Интервью должны показать в программе "Москва. Кремль. Путин" (в 21:00 по киевскому времени), которую ведет пропагандист Владимир Соловьев, известный своими антиукраинскими высказываниями.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский якобы пообщался с пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой по телефону. Все произошло в эфире программы "60 минут", в которой постоянно чернят Украину.

Также РБК-Украина писало, что в России начали показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл тогда еще актер Владимир Зеленский. Сериал транслируют на телеканале "ТНТ", который принадлежит "Газпрому".

Отметим, 11 декабря Зеленский подписал закон о госбюджете-2020. Доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы - 1,18 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд гривен.