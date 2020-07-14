Зеленський визначиться з новим главою НБУ до кінця тижня

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим головою НБУ буде незалежний технократ

Президент Володимир Зеленський до кінця тижня визначиться з новим головою Національного банку України. За його словами, це буде незалежний технократ.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Як зазначив президент, таку обіцянку він дав під час спілкування з директором Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

"Повідомив Кристаліні Георгієвій, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового голови НБУ. Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України", - написав Зеленський.

За його словами, для України співпраця з МВФ в рамках нової програми stand-by є важливим пріоритетом.

"Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність та незалежність регулятора", - наводить слова Зеленського Офіс президента.

Також президент зазначив, що основними критеріями вибору кандидатури є професіоналізм, чесність і бездоганна репутація.

Нагадаємо, колишній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку 1 липня. Він заявив, що таке рішення пов'язане з систематичним політичним тиском. 3 липня Верховна рада відправила Смолія у відставку. При цьому у Зеленського заявили, що на Смолія не чинилося жодного політичного тиску.

Раніше РБК-Україна писало, що новим главою НБУ можуть призначити голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Також повідомлялося, що представник МВФ Йост Люнгман після відставки Смолія заявив, що Україна повинна зберегти незалежність Національного банку для продовження кредитування.