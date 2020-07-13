Зеленский еще не определился с кандидатом на главу НБУ

Фото: Евгения Кравчук

Голосование за нового главу Нацбанка может состояться в пятницу, 17 июля

Президент Владимир Зеленский отметил важность назначения главы Национального банка до конца текущей недели. Однако, конкретных фамилий глава государства пока не назвал.

Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуги Народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, Зеленский сегодня присутствовал на заседании фракции, где, среди прочего, обсуждались кадровые вопросы.

"Президент сказал, что очень важно на этой неделе обязательно назначить главу НБУ. Кандидатуры он еще не озвучил, ожидаем в ближайшие дни", - сообщила Кравчук.

Она добавила, что голосование за нового главу НБУ может состояться в эту пятницу, 17 июля, в формате внеочередного заседания.

Напомним, бывший глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку 1 июля.

Президент Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

По информации источника РБК-Украина, Смолия может заменить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.