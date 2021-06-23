Президент Владимир Зеленский определился, кто станет его новым пресс-секретарем . Эту должность получит журналист Сергей Никифоров.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Офисе президента.

Сергей Никифоров по состоянию на сегодня работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24".

Еще утром РБК-Украина сообщало, что Зеленский выбирает между двумя кандидатами. На должность пресс-секретаря президента претендовали Никифоров и Александр Бондаренко, который ранее работал на телеканале "Украина".

Должность пресс-секретаря Зеленского стала вакантной после того, как уволилась Юлия Мендель. Она занимала должность пресс-секретаря с июня 2019 года.