Осталось два кандидата. Зеленский на днях назначит нового пресс-секретаря
Отбор нового пресс-секретаря для президента Владимира Зеленского уже на финальном этапе. Решение может быть принято сегодня-завтра.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова", - уточнил собеседник.
Отметим, журналист Сергей Никифоров на сегодня работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24". Александр Бондаренко был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо", работал в украинской службе ВВС, а также на телеканале "Украина".
Напомним, прежний пресс-секретарь президента Юлия Мендель ушла с должности, но остается в команде Офиса советником по международным коммуникациям.
Она была назначена в июне 2019 года после победы в конкурсе, на который подавались около 4 000 кандидатов.