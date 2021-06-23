Президент Володимир Зеленський визначився, хто стане його новим прес-секретарем . Цю посаду отримає журналіст Сергій Никифоров.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

Сергій Никифоров станом на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Ще вранці РБК-Україна повідомляло, що Зеленський обирає між двома кандидатами. На посаду прес-секретаря президента претендували Никифоров та Олександр Бондаренко, який раніше працював на телеканалі "Україна".

Посада прес-секретаря Зеленського стала вакантною після того, як звільнилася Юлія Мендель. Вона обіймала посаду прес-секретаря з червня 2019 року.