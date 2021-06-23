Президент Володимир Зеленський визначився, хто стане його новим прес-секретарем. Цю посаду отримає журналіст Сергій Никифоров.
Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.
Сергій Никифоров станом на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".
Ще вранці РБК-Україна повідомляло, що Зеленський обирає між двома кандидатами. На посаду прес-секретаря президента претендували Никифоров та Олександр Бондаренко, який раніше працював на телеканалі "Україна".
Посада прес-секретаря Зеленського стала вакантною після того, як звільнилася Юлія Мендель. Вона обіймала посаду прес-секретаря з червня 2019 року.
Нагадаємо, після звільнення Мендель залишається в команді Офісу президента і стала радником з міжнародних комунікацій