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Зеленський визначився, хто стане його новим прес-секретарем

Автор: Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський визначився, хто стане його новим прес-секретарем. Цю посаду отримає журналіст Сергій Никифоров.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

Сергій Никифоров станом на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Ще вранці РБК-Україна повідомляло, що Зеленський обирає між двома кандидатами. На посаду прес-секретаря президента претендували Никифоров та Олександр Бондаренко, який раніше працював на телеканалі "Україна".

Посада прес-секретаря Зеленського стала вакантною після того, як звільнилася Юлія Мендель. Вона обіймала посаду прес-секретаря з червня 2019 року.

Нагадаємо, після звільнення Мендель залишається в команді Офісу президента і стала радником з міжнародних комунікацій

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Володимир Зеленськийдолжность