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Зеленский опасается проблем с конституционностью банковского законопроекта

Новости » Политика     10.03.2020 - 21:32
Зеленский опасается проблем с конституционностью банковского законопроекта
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Законопроект является приоритетным условием для одобрения новой программы сотрудничества с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский опасается проблем с конституционностью законопроекта №2571, запрещающий возврат неплатежеспособных банков их владельцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, в связи с возможными проблемами с точки зрения оценки конституционности банковский законопроект до сих пор дорабатывается.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ (Международный валютный фонд - ред.). Поэтому юристы все и прорабатывают", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, для доработки законопроекта необходимо еще немного времени.

Напомним, принятие законопроекта №2571 является приоритетным условием для одобрения новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

В частности, в конечном итоге принятый закон должен убрать способность судов возвращать к жизни "зомби" банки, выведенные с рынка по причине неплатежеспособности. Кроме того, должны быть четко определены предпосылки и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, их форма и "формула", по которой объем возмещения должен быть обсчитан и подтвержден.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США для встречи с представителями МВФ, чтобы обсудить подписание меморандума.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийзаконопроектбанкиМВФ
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