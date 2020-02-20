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Экспертная миссия МВФ начала работу в Киеве

Новости » Экономика     20.02.2020 - 10:19
Экспертная миссия МВФ начала работу в Киеве
Фото: МВФ (www.imf.org)

В Киев прибыла техническая миссия фонда

Экспертная миссия Международного валютного фонда приступила к переговорам с властями Украины. Об этом говорится в сообщении представительства МВФ в Украине.

Как отмечается в сообщении, эксперты миссии начали работу в Киеве.

Напомним, 19 февраля сообщалось, что команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев. Как заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, команда МВФ едет в Украину для обсуждения технических вопросов.

Как сообщало РБК-Украина, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров 17 февраля снова обсуждали выполнение предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

В частности, речь идет о законопроекте № 2571, над доработанной версией которого продолжается работа представителей правительства, НБУ и Верховной рады.

В НБУ заявили, что в конечном итоге принятый закон должен убрать способность судов возвращать к жизни "зомби" банки, выведенные с рынка по причине неплатежеспособности. Кроме того, должны быть четко определены предпосылки и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, их форма и "формула", по которой объем возмещения должен быть обсчитан и подтвержден.

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