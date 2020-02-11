Представители НБУ и Кабмина обсудили требования МВФ к Украине

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

На традиционной встрече обсуждали закон, который усложнит возвращение "ПриватБанка" Коломойскому

Руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 10 февраля, провели очередную неформальную встречу "на кофе". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, во время беседы обсуждали ход выполнения предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на уровне Совета директоров фонда.

В частности, среди приоритетных prior actions остается принятие законопроекта № 2571, над которым продолжают работать представители правительства, НБУ и Верховной рады. Законопроект устраняет пробелы в законодательстве, которые были выявлены во время очистки банковской системы в 2014-2016 гг.

"Также законопроект меняет процедуру обжалования решений НБУ, КМУ, Минфина, ФГВФЛ в процессе выведения банков с рынка и дает больше опций, какими способами государство может проводить национализацию банков по необходимости, определяя, какие практические шаги государство должно делать во время и после национализации. Доработка законопроекта продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Также во время встречи обсудили дальнейшую работу для возобновления кредитования. Кроме того, участники встречи наметили круг вопросов для дальнейшего обсуждения, в том числе - вопросы дальнейшего развития рынка ОВГЗ.

В координационном совещании, которое проходит еженедельно, приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и его заместитель Сергей Николайчук, министр финансов Оксана Маркарова, а также заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

После этого, представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.