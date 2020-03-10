Зеленський побоюється проблем з конституційністю банківського законопроекту

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект є пріоритетною умовою для схвалення нової програми співпраці з МВФ

Президент України Володимир Зеленський побоюється проблем з конституційністю законопроекту №2571, що забороняє повернення неплатоспроможних банків їх власникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За його словами, у зв'язку з можливими проблемами з точки зору оцінки конституційності банківський законопроект досі доопрацьовується.

"Я стурбований цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ (Міжнародний валютний фонд - ред.). Тому юристи все і опрацьовують", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, для доопрацювання законопроекту потрібно ще трохи часу.

Нагадаємо, ухвалення законопроекту №2571 є пріоритетною умовою для схвалення нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.

Зокрема, в кінцевому підсумку прийнятий закон повинен прибрати здатність судів повертати до життя "зомбі" банки, виведені з ринку з причини неплатоспроможності. Крім того, повинні бути чітко визначені передумови і процедура отримання колишніми власниками виведених з ринку банків компенсацій, їх форма і "формула", за якою обсяг відшкодування повинен бути обліковано і підтверджений.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повинен найближчим часом відправитися в США для зустрічі з представниками МВФ, щоб обговорити підписання меморандуму.