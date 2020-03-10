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Шмыгаль в ближайшее время отправится в США на встречу с МВФ, - Зеленский

Новости » Политика     10.03.2020 - 21:08
Шмыгаль в ближайшее время отправится в США на встречу с МВФ, - Зеленский
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство Украины выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США для встречи с представителями Международного валютного фонда (МВФ), чтобы обсудить подписание меморандума. Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

По словам Зеленского в состав делегации также войдет новый министр финансов Игорь Уманский.

"Новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США", - сообщил президент Украины.

Как отметил Зеленский, сотрудничество с МВФ для Украины важно не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Ранее РБК-Украина писало, что переговоры Украины и МВФ относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Руководство МВФ опасается усиления влияния олигархов.

Кроме этого сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМВФДенис Шмыгаль
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