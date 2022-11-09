Зеленський про опалювальний сезон: Робимо все, щоб план РФ перетворити зиму на зброю провалився

Уряд 8 листопада схвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, що необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Це має спростити й здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- й теплозабезпечення", - зазначив політик. Зеленський вказав, що важливий і факт накопичування достатніх обсягів газу та вугілля, аби забезпечувати українців. "Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю - це план держави-терориста проти нашої країни, як і проти всієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні", - додав президент.