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Зеленський про опалювальний сезон: Робимо все, щоб план РФ перетворити зиму на зброю провалився

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Уряд 8 листопада схвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, що необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Це має спростити й здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- й теплозабезпечення", - зазначив політик.

Зеленський вказав, що важливий і факт накопичування достатніх обсягів газу та вугілля, аби забезпечувати українців.

"Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю - це план держави-терориста проти нашої країни, як і проти всієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні", - додав президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Денис Шмигаль заявив, що в Україні опалення включено вже у 60% об'єктів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України